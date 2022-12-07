Общество

Wi-Fi получит дополнительные частоты в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец декабря, планирует рассмотреть вопрос о легализации в РФ нового стандарта беспроводного интернета WiFi 6E — то есть WiFi, работающего в частотном диапазоне 6 ГГц.

Госкомиссия рассмотрит добавление полосы 5925–6425 МГц (стандарт Wi-Fi 6E) для использования WiFi в закрытых помещениях, в том числе в офисах и жилых домах, сообщают «Известия» со ссылкой на Минцифры.

В этом диапазоне уже работают многие современные гаджеты, что позволяет увеличить скорость выхода в интернет в закрытых помещениях, отметили в ведомстве.

Новый диапазон позволит сократить дефицит частот для портативной электроники, из-за которого глохнет беспроводное аудио, а дроны могут терять управление, отмечают эксперты. Пользователи же домашних компьютеров получат более быстрый и стабильный доступ в интернет, говорят они.

По их словам, в РФ перестало хватать частот для работы гаджетов, поддерживающих WiFi, а также Bluetooth (для обеих технологий используется, в частности, диапазон 2,4 ГГц). Проблема проявляется в том, что, например, беспроводные наушники без всякой видимой причины начинают глохнуть, хрипеть, иногда снижается громкость, а зачастую гаджеты вообще отключаются от смартфона. На этих же частотах работают и домашние WiFi-роутеры. «Зашумление» диапазона может приводить к помехам в работе этих устройств, предупредил один из экспертов.

Разрешение использовать в РФ WiFi 6E важно для тех, кому необходимо быстро передавать и принимать данные, нужен стабильно быстрый интернет — в частности, это очень актуально для компьютерных игр, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Часто для достижения стабильно высокой скорости используется проводной интернет, а 6E, в свою очередь, отменяет необходимость тянуть кабель к компьютеру, отмечает эксперт. Впрочем, и у Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц есть и свое преимущество, а именно больший радиус передачи данных между роутером и абонентским устройством, добавил он.