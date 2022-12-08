Запретить продажу алкоголя хотели в Пскове в 1914 году

Запрет на продажу алкоголя обсуждали на чрезвычайном заседании Псковской городской Думы в декабре 1914 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.
Фото: Государственный архив Псковской области
Архив также опубликовал текст из журнала заседания городской Думы.
«С закрытием винных лавок на глазах все люди, едва прикрытые рубищем, оделись, босые обулись. Но нельзя обойти молчанием, что борьба с веками усвоенной привычкой очень трудна. Кроме одеколона, политуры, денатурата появились, как отмечает печать, истребляемые тысячами вёдер легкие кваски, представляющие из себя неопределённую смесь, сдобренную крепким хмелем и денатуратом, появились специальные объездчики, обучающие население первобытному добыванию спирта. При таком положении, казалось бы, что легкое пиво и легкие виноградные вина были бы лучшим суррогатом, чем неопределённые, никем не контролируемые, вредные смеси. Указывают и на развитие азартных игр. Из всего этого в свою очередь вытекает, что одно запрещение делу не поможет, что необходима упорная, планомерная борьба, необходимо создание условий, могущих отвлечь народ от стремления к вину и от заменяющих его вредных увлечений», - говорится в документе.
Звучали разные предложения, в том числе, «воспрещение продажи спиртных напитков должно пройти законодательным порядком, касаясь всей России, о чём и следует возбудить ходатайство».
На этом заседании к какому-либо решению так и не пришли. Решено было по вопросу «избрать особую подготовительную комиссию, которой и поручить подробное его рассмотрение для доклада Думе в одном из следующих заседаний».