Общество

Запретить продажу алкоголя хотели в Пскове в 1914 году

Запрет на продажу алкоголя обсуждали на чрезвычайном заседании Псковской городской Думы в декабре 1914 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Высочайше утвержденным постановлением Совета министров городским Думам предоставлено право делать постановления о запрещении продажи пива, виноградного вина и других напитков, содержащих алкоголь. Основываясь на означенном постановлении, покорнейше просим вас внести на рассмотрение ближайшего заседания Думы вопрос о полном запрещении продажи в городе Пскове пива, виноградного вина и других алкогольных напитков», - привели текст архивного документа в учреждении.

Архив также опубликовал текст из журнала заседания городской Думы.

«С закрытием винных лавок на глазах все люди, едва прикрытые рубищем, оделись, босые обулись. Но нельзя обойти молчанием, что борьба с веками усвоенной привычкой очень трудна. Кроме одеколона, политуры, денатурата появились, как отмечает печать, истребляемые тысячами вёдер легкие кваски, представляющие из себя неопределённую смесь, сдобренную крепким хмелем и денатуратом, появились специальные объездчики, обучающие население первобытному добыванию спирта. При таком положении, казалось бы, что легкое пиво и легкие виноградные вина были бы лучшим суррогатом, чем неопределённые, никем не контролируемые, вредные смеси. Указывают и на развитие азартных игр. Из всего этого в свою очередь вытекает, что одно запрещение делу не поможет, что необходима упорная, планомерная борьба, необходимо создание условий, могущих отвлечь народ от стремления к вину и от заменяющих его вредных увлечений», - говорится в документе.

Тогда же обсуждали и вопрос бюджетных потерь: «…при запрещении продажи одной только водки городской бюджет уменьшится на 13 000 рублей, при запрещении продажи водки и пива - на 19 000 рублей и при запрещении продажи всех крепких напитков со включением и виноградных вин - на 26 000 рублей».

Звучали разные предложения, в том числе, «воспрещение продажи спиртных напитков должно пройти законодательным порядком, касаясь всей России, о чём и следует возбудить ходатайство».

На этом заседании к какому-либо решению так и не пришли. Решено было по вопросу «избрать особую подготовительную комиссию, которой и поручить подробное его рассмотрение для доклада Думе в одном из следующих заседаний».