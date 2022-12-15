Общество

Владимир Кузь доставил в Донецк стройматериалы для детского дома

Гуманитарный груз на территорию Донецкой Народной Республики отвёз депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

Фото здесь и далее: Владимир Кузь

«Это была моя личная инициатива, личное желание, как гражданина, который хочет помочь жителям освобождённых территорий. Гуманитарную помощь мы собирали вместе с друзьями, на территорию ДНР отправились в воскресенье, сегодня возвращаемся назад, в Псковскую область», - рассказал Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

В частности, Владимир Кузь доставил строительные материалы в детский дом в Донецке, воспитанникам учреждения депутат привёз новогодние подарки. Часть подарков предоставила псковская библиотека имени И. И. Василёва.

«Также ездили в одно из спецподразделений донецкой народной милиции Донецкой Народной Республики. Передавали вещи и кое-какие спецсредства», - добавил Владимир Кузь.

Парламентарий отметил, что планирует продолжать такие поездки на освобождённые территории.

«Договорились, что будем усиленно помогать детскому дому. Сейчас от них есть заявка на бойлеры, потому что на всей территории Донецка и близлежащих населённых пунктов есть проблемы с водой, и детскому дому нужны баки-накопители. Сейчас кинем клич среди близкого окружения, соберём деньги, закупим бойлеры и привезём», - поделился планами Владимир Кузь.

Напомним, ранее Владимир Кузь посетил подшефный Псковской области город Берислав Херсонской области.