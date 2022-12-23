Общество

Гуманитарный груз военнослужащим отправили из Псковской области

Две двадцатитонных фуры с гуманитарным грузом из Псковской области для военнослужащих доставили в Луганскую народную республику. Помощь была передана по линии региональных отделений «Единой России» и «Союза машиностроителей России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Мобилизованным из нашего региона, а также из соседней Тверской области и Санкт-Петербурга были переданы генераторы, бензопилы, палатки, фонари, более 300 комплектов термобелья и обуви, а также экипировка, в том числе бронежилеты. Особую благодарность жителям региона наши бойцы передали за печки, полевые бани и кухни – так необходимые зимой», – отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Груз доставил представитель Союза десантников города Великие Луки Игорь Лобанов совместно со своими товарищами и ребятами из объединения неравнодушных великолучан «ZOV Предков».

«Благодарю коллективы псковских предприятий-членов реготделения СоюзМаш, а также бизнесменов и неравнодушных людей за сбор гуманитарного груза. Спасибо секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку за помощь в организации доставки помощи в ЛНР», – подчеркнул Александр Козловский.