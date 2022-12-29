Общество

Следы пестицидов обнаружили в мандаринах в российских торговых сетях

Следы пестицидов были выявлены в мандаринах, продающихся в российских торговых сетях, при этом содержание нитратов в них не превышало допустимой концентрации, рассказали Роскачестве.

«Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом. В мякоти всех пяти цитрусовых выявлены следовые количества пестицидов», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что химические средства были обнаружены в цитрусовых марок «Клеменулес» и Global Village.

«В то же время, содержание нитратов в исследованных мандаринах не превышает допустимой концентрации. Меньше всего их в мандаринах "Клеменулес" (36 мкг/кг), больше всего — в Global Village (48 мкг/кг)», — добавили в Роскачестве.

При этом уточняется, что все исследованные Роскачеством мандарины — безопасные. Однако фрукты рекомендуется тщательно мыть перед употреблением, а также быть аккуратнее делая настойки на мандариновой кожуре или класть цедру в чай, так как концентрация пестицидов в кожуре выше.

«Все овощи и фрукты, поступающие в продажу, проходят приёмку на складах, имеют все необходимые сопроводительные документы, также регулярно проводятся выборочные лабораторные исследования продукции», — сказала директор по качеству «Ашан Россия» Марина Якушева. Уточнив, что компания пока не получала результатов исследования от Роскачества.