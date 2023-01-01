Общество

Михаил Ведерников исполнил новогодние желания детей из соцучреждений

Новогодние желания семи детей из социальных учреждений исполнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников

«На Новый год каждый ребёнок ждёт деда Мороза, который исполнит его мечты. Особенно верят в волшебство дети из социальных учреждений, которые остались без родительского тепла и заботы. Накануне Нового года исполнил детские мечты, которые снял с Ёлки желаний. 7 подарков были вручены таким деткам», - прокомментировал глава региона.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечты детей Псковской области.