Общество

Путин поздравил псковского ветерана с вековым юбилеем

Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Иван Михайлов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram

Глава муниципалитета вместе с председателем районного Совета ветеранов, представителями пограничного управления ФСБ России по Псковской области поздравили с вековым юбилеем участника Великой Отечественной войны, ветерана труда - Ивана Михайлова. Также ему вручили подарки и поздравления от президента РФ и губернатора Псковской области.

«100 лет — немыслимо великая цифра в наши дни! Иван Андреевич достойно прожил свой век, являясь свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших привычный уклад жизни. При этом он остался сильным человеком, который умеет радоваться жизни и философски относится ко всем превратностям судьбы, находя в них массу плюсов и поводов для радости», – отметила глава района.

Вера Кондратьева пожелала юбиляру прожить еще много лет в окружении своей большой семьи, которая ценит его и очень любит.