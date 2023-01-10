«Такого ещё не было»: первый ресторан корейского стритфуда откроется в Пскове

Первый ресторан корейского стритфуда Chingu откроется в Пскове, заведение расположится на Октябрьском проспекте, 36. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в администрации ресторана.
Блюда будут продавать на вынос, а также прикоснуться к корейской культуре псковичи смогут непосредственно в зале ресторана. Помещение оформят в корейском стиле — с разнообразием красок и неоновых украшений. Кроме того, в зале поставят необычные инсталляции в виде кукол айдолов, так называют южнокорейских поп-звёзд.
График работы ресторана: с 9.00 до 23.00. О дате открытия сообщат дополнительно.