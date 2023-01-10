Общество

«Такого ещё не было»: первый ресторан корейского стритфуда откроется в Пскове

Первый ресторан корейского стритфуда Chingu откроется в Пскове, заведение расположится на Октябрьском проспекте, 36. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в администрации ресторана.

«Такого ресторана в Пскове ещё не было, уже совсем скоро псковичи смогут попробовать традиционные блюда корейской кухни. Это и популярные корн-доги, и запечатанные бургеры — юфо-бургеры, и бабл ти (так называемый чай с шариками)», - рассказали в администрации ресторана и отметили, что ассортимент планируют постепенно расширять.

Блюда будут продавать на вынос, а также прикоснуться к корейской культуре псковичи смогут непосредственно в зале ресторана. Помещение оформят в корейском стиле — с разнообразием красок и неоновых украшений. Кроме того, в зале поставят необычные инсталляции в виде кукол айдолов, так называют южнокорейских поп-звёзд.

Шеф-повар заведения приехал из Москвы, несколько лет он работал в различных заведениях корейской кухни и успел приобрести богатый опыт в этой сфере.

График работы ресторана: с 9.00 до 23.00. О дате открытия сообщат дополнительно.