Общество

Понятие мобилизационного резерва растолковали россиянам

Пребывающие в мобилизационном резерве россияне ведут привычный гражданский образ жизни, но обязаны по требованию Минобороны являться на военные сборы. Увеличивать число резервистов в ближайшее время не планируют, рассказали в Госдуме, однако на рассмотрении парламента находится законопроект, позволяющий заключать контракты с военным ведомством многодетным отцам.

После объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизационный ресурс России насчитывает более 25 миллионов человек. Это люди, которые состоят на воинском учете и пребывают в запасе, но никаких связанных со службой обязанностей в обычное время у них нет. В ряды Вооруженных сил их могут призвать при введении военного положения или при объявлении мобилизации, уточняет «Парламентская газета».

Мобилизационный людской резерв — это часть граждан, пребывающих в запасе, которые содержится в наиболее боеготовом состоянии. Это гражданские люди, добровольно заключившие договор с Минобороны. По его условиям они в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть. За это они получают ежемесячные дополнительные выплаты. Всех, кто находится в запасе, тоже могут призвать на сборы, но их продолжительность меньше, чем у резервистов, — не более двух месяцев за год и до двенадцати месяцев за весь период запаса.

Действующая система формирования мобилизационного резерва хорошо себя зарекомендовала, но речи об увеличении количества резервистов сейчас не идет, рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В России существует де-факто два мобилизационных резерва - общий, куда входят все подходящие по возрасту люди, не имеющие ограничений к военной службе, и так называемый боевой армейский резерв численностью порядка двух миллионов человек, который составляют резервисты-контрактники, — объяснил депутат. — Никакого увеличения мобилизационного резерва не планируется, и даже вопрос такой на повестке дня ни в Госдуме, ни в Совете Федерации не стоит. Существующая система прекрасно справляется со своими обязанностями, и менять ее или расширять нет никакой необходимости».

Находящихся в резерве граждан не стоит путать с профессиональными контрактниками. Резервисты ведут привычный гражданский образ жизни, получают зарплату по месту работы, а во время прохождения сборов государство компенсирует работодателю средний заработок такого сотрудника.

По Закону «О воинской обязанности и военной службе», резервистами могут стать солдаты и офицеры запаса, которые прошли медкомиссию и получили категорию «А» или «Б». Контракт о нахождении в резерве не смогут подписать те, кто имеет отсрочку от призыва по мобилизации или освобождение от военных сборов, люди с неснятой или непогашенной судимостью, находящиеся под предварительным следствием, отказавшиеся от оформления допуска к гостайне, если она предусмотрена, а также имеющие гражданство или вид на жительство иностранного государства.

Тем не менее в ближайшее время число претендентов на попадание в боевой резерв может немного увеличиться, но исключительно на добровольной основе. Госдума 15 декабря 2022 года приняла в первом чтении законопроект, позволяющий заключать контракт многодетным отцам. Авторы инициативы — члены думского комитета по обороне отметили, что сейчас мужчин, имеющих трех или более детей, не призывают на военные сборы независимо от их желания. Они также не могут заключить контракт о зачислении в резерв. «Как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», — следует из пояснительной записки.

В контракте о пребывании в мобилизационном людском резерве указывают, что гражданин добровольно дает обязательство исполнять в период прохождения сборов обязанности военной службы. В случае их неисполнения резервист несет дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность.