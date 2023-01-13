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Общество

Более 1300 запрещённых предметов пытались пронести в псковские суды в 2022 году

13.01.2023 11:31|ПсковКомментариев: 0

1331 запрещенный предмет пытались пронести в псковские суды в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области 

Так, в 2022 году были выявлены следующие запрещенные предметы: огнестрельное, газовое и травматическое оружие, колюще-режущие предметы, боеприпасы, электрошоковые устройства и другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов.

Взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ у граждан, посещающих суды, выявлено не было. Чрезвычайных происшествий в 2022 году в зданиях судов не происходило.

Также действует пропускной режим для посетителей УФССП России по Псковской области. В 2022 году на пропускном посту выявлено 134 предмета, запрещенных к проносу в здание управления, что больше в два раза, чем в 2021 году. В основном в число запрещённых предметов входят: пилки, ножницы, отвертки, шило, молотки, перочинные ножи. Судебные приставы напоминают, в случае попытки проноса запрещённых предметов, а именно оружия и боеприпасов, гражданина задерживают и передают в органы внутренних дел.

Теги: #УФССП России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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