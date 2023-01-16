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Общество

Торжественный митинг прошел на братском захоронении в Великих Луках

17.01.2023 12:54|ПсковКомментариев: 0

Торжественный митинг, посвященный 80-й годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, прошел на братском захоронении 17 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На торжественном митинге выступил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он рассказал о важности этой даты в истории города.

«Личный долг каждого из нас – бережно хранить историческую правду о Великой Победе нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками, передавать эти знания и память подрастающему поколению великолучан», – выступил Андрей Беляев.

Он добавил, что весомым вкладом в эту работу являются акции и уроки мужества, посвящённые героям Великой Отечественной войны, которые на постоянной основе проводятся в Великих Луках.

«Священная дата 17 января стала вечным символом мужества и стойкости защитников Великих Лук, гордости за подвиги героев, отстоявших независимость Отечества и право своих потомков жить в свободной и независимой стране», – добавил глава администрации города Великие Луки.

На мероприятии также присутствовали заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома, руководитель делегации Светлана Касьянова, председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петр Подгорный и военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Псковской области Руслан Сукманов.

В заключение торжественного митинга в честь 80-й годовщины освобождения города Великие Луки от немецко–фашистских захватчиков участники возложили цветы и гирлянду.

Теги: #митинг #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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