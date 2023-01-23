Общество

Псковский грузоперевозчик оплатил 500 тысяч рублей задолженности по штрафам ГИБДД

Юридическая организация, занимающаяся грузовыми перевозками, оплатила в общей сложности 500 тысяч рублей задолженности по штрафам ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Организация не оплатила с апреля 2022 года более 50 штрафов на сумму 34 тысячи рублей, в результате чего были возбуждены исполнительные производства. За несвоевременную оплату задолженности судебный пристав-исполнитель вынес исполнительский сбор по всем штрафам на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Чтобы избежать иных мер принудительного исполнения, руководитель оплатил всю задолженность, включая исполнительский сбор.