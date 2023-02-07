Общество

Аркадий Мурылев: Мобилизация безработных — неправильный толчок для развития экономики

Мобилизация безработных — неправильный толчок для развития экономики, тем не менее мобилизация закончена и данный вопрос сейчас неактуален. Такое мнение уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его мнению, мобилизация безработных возвращает к борьбе с тунеядством, в связи с чем общество воспримет такую мобилизацию еще более болезненно. Помимо этого, бизнес-омбудсмен отметил, что многие «безработные» нелегально работают на предприятиях и в организациях, руководители которых стараются обойти часть налогов и не трудоустраивают сотрудников официально.

При этом Аркадий Мурылев подчеркнул, что мобилизация в России завершена и никто не говорит о начале второй ее волны, поэтому вопрос о мобилизации безработных, считает бизнес-омбудстмен, неактуален.

Напомним, ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что получает от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть с СВО ключевых работников, без которых производство «просто встает». Поэтому он предложил заменить мобилизованных ценных сотрудников на неработающих россиян. По мнению парламентария, безработные точно захотят поехать на спецоперацию, ведь служба в армии не только почетна, но и хорошо оплачивается.