Общество

Псковский омбудсмен провёл встречу с сыном красноармейца

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провёл встречу с офицером запаса Сергеем Конновым, сыном красноармейца 141-й стрелковой дивизии Александра Коннова. Собеседник рассказал омбудсмену о своём отце и поделился фотографиями из семейного архива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

К 80-летию начала Великой Отечественной войны по инициативе Дмитрия Шахова и при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова в Пскове состоялась презентация книги «Два дня Подвысокинской были». Эта книга была написана командиром 141-й стрелковой дивизии Красной Армии Яковом Тонконоговым, которая до последнего бойца защищала родину на одном из участков юго-западного фронта в борьбе с гитлеровскими войсками.

«Именно, благодаря организованному сообществу благодарных потомков в Интернете появился и существует сайт, посвященной 141-й дивизии РККА первого формирования. Чуть позже координатором этого общественного движения Евгением Федорченко совместно с другими коллегами была отредактирована рукопись комдива Тонконогова, написанная ещё в далеком 1951 году, но, к сожалению, из-за военной цензуры Минобороны СССР так и не была опубликована. Потомки воинов 141-й дивизии гордятся подвигом своих предков и проводят огромную работу по увековечению памяти о них, тех, кто в тяжелейшие первые дни войны смогли сдержать натиск немецко-фашистских войск, сломать гитлеровский план молниеносной войны "Барбаросса", тем самым позволив эвакуировать в глубь страны, на Урал и в Сибирь, большинство промышленных предприятий, которые уже через несколько месяцев стали выпускать продукцию военного назначения для Красной Армии», - рассказал Дмитрий Шахов.

В книге смогли восстановить поименный список значительной части личного состава дивизии, а у воинов-уроженцев Псковской области благодаря Дмитрию Шахову ещё появились их краткие биографии. По этим спискам сейчас приходят отклики родственников, заметил омбудсмен.

«Как оказалось, в Пскове проживает офицер запаса Сергей Коннов, который является сыном красноармейца 141-й стрелковой дивизии Александра Коннова, в годы войны считавшимся пропавшим без вести, но потом оказалось, что он был ранен и попал в плен, а в конце войны был освобожден», - поделился Дмитрий Шахов.

Как рассказал Сергей Коннов, его отец родился в 1921 году и был призван из Сталинградской области (ныне Волгоградская область) в Красную Армию 1 ноября 1940 года, попал служить в 687-й стрелковый полк 141-й дивизии, который дислоцировался в городе Шепетовка украинской ССР. Великую Отечественную войну Александр Коннов встретил в приграничном районе около города Львов, где после тяжелых кровопролитных боёв 1 июля 1941 года был ранен и попал в плен.

«До 9 мая 1945 года находился в фашистских концлагерях для военнопленных, которые фактически стали для солдат и офицеров Красной Армии лагерями смерти из-за невыносимых условий содержания и постоянных пыток и истязаний. После освобождения из фашистского плена был направлен на военную службу в 180-ю стрелковую дивизию, в связи с нахождением в плену прошел спепроверку органами НКВД, а после демобилизации вернулся в родной край, где стал учителем в школе, а ушел на пенсию с должности заместителя директора школы», - рассказал Сергей Коннов.

Александр Коннов награжден Орденом Отечественной войны II степени. В их семье родились и воспитывались трое детей. «Все мы стараемся сохранить память о наших героических предках и уже внучка Александра Коннова Юлия в память о своем дедушке–ветеране Великой Отечественной войны - оформила страничку на сайте "Бессметный полк"», - отметил Сергей Коннов.

«Все мы с нетерпением ждём изданную в Пскове книгу, которая от реального свидетеля тех событий – комдива Тонконогова, который остался до конца со своими боевыми товарищами - как раз и расскажет о боевом пути воинов дивизии, в том числе и нашего отца, в первые месяцы Великой Отечественной войны», - подчеркнул Сергей Коннов.

Псковский омбудсмен поблагодарил Сергея Коннова за рассказ о своем отце и фотографии, которые бережно хранятся в семейных архивах для будущих поколений.

В конце встречи Дмитрий Шахов вручил Сергею Коннову три экземпляра книги.

«Благодаря книге мы смогли найти ещё одну семью воинов 141-й стрелковой дивизии РККА. В планах - рассказать и о новых встречах, которые стали возможны благодаря изданной книге и откликнувшимся родственникам воинов 141-й стрелковой дивизии РККА», - заключил Дмитрий Шахов.