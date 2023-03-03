Общество

Более 80% россиян высказались против эмиграции в другую страну – ВЦИОМ

Большинство россиян высказались против эмиграции в другую страну (83%, +16 процентных пунктов с 1993 года). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Россияне считают свою страну привлекательным местом постоянного жительства как для детей и внуков, так и для себя. За последние 30 лет до 83% выросла незаинтересованность в эмиграции детей и внуков за рубеж. По сравнению с 1993 годом на 18 процентных пунктов стало больше россиян, которые сами не хотят никуда уезжать из России (90%)», – сообщил ВЦИОМ.

Чем старше респонденты, тем больше среди них отвергающих эмиграцию: как для детей и внуков (87% среди 45-59-летних и 95% в группе 60+ против 60% в группе 18-24-летних, 67% среди 25-34-летних), так и для себя (97% в группе 60+ vs. 76% в группе 18-24-летних, 79% среди 25-34-летних).

«Возможно, с возрастом приходит понимание достоинств и недостатков жизни в любой стране, что жить, например, в Европе далеко не всегда лучше, чем в России. Более того, с возрастом усиливается желание, чтобы близкие, родные люди были рядом и не уезжали жить в другую страну, а интерес к перемене места жительства ослабевает», – пояснили аналитики.

Желание, чтобы дети и внуки жили на Родине, чаще звучало в группах россиян со средним специальным образованием (техникум) (89%), проживающих в селах (89%), активных телезрителей и активных потребителей телевидения и интернета (96% и 90% соответственно).

Об отсутствии желания эмигрировать чаще говорили россияне с очень хорошим или хорошим материальным положением семьи (93%), проживающие в селах (95%), активные телезрители и активные потребители телевидения и интернета (98% и 94% соответственно).

Эмиграцию поддерживает каждый десятый опрошенный (11% для детей, внуков и 8% для себя). В 2023 году по сравнению с 1993 годом одобрение эмиграции как для детей и внуков, так и для себя высказывали реже.

Чем моложе россияне, тем выше доля позитивно относящихся к эмиграции детей и внуков (30% среди 18-24-летних и 19% среди 25-34-летних против 3% в группе 60+).

Больше всего заинтересованных в своей эмиграции среди россиян, материальное положение которых очень плохое или плохое (20%), проживающих в городах-миллионниках (14%), активных потребителей интернета (15%).