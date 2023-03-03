Общество

Причины потери слуха в молодости назвала ЛОР

Самой частой причиной потери слуха является прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости. Особенно во время поездки в метро. Суммарное воздействие громких звуков и вибрации вагона оказывает давление на слух.

Отоларинголог Елена Байбакова отмечает, при каждодневной нагрузке происходит снижение слуха на высоких частотах. Байбакова подчеркивает: потеря слуха станет необратимым явлением, пишет RuNews24.

Также на слух влияет серная пробка. В ухе образуется серная масса, которая при контакте с водой размягчается и закрывает проход.

Специалист может убрать пробку и тогда слух восстановится. Еще одной причиной снижения слуха может стать неправильная чистка ушей. Иногда человек сильно засовывает палочку в ухо и серная масса проникает дальше. Это мешает их исчезновению и провоцирует возникновение пробки. Оториноларинголог советует использовать для чистки салфетку или полотенце.