Общество

Псковским школьникам предлагают пройти игру о событиях Великой Отечественной войны

«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» в преддверии Международной акции «Диктант Победы» проведут Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1 418». Игра будет посвящена событиям Великой Отечественной войны и поможет школьникам и студентам в интерактивном формате погрузиться в историю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«1 418» — онлайн-игра для учащихся образовательных учреждений России в возрасте от 14 до 18 лет. Сыграть и проявить себя может команда от 3 до 10 человек. Мероприятие объединит в себе различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941–1945 годов, участникам будут предложены задания, связанные с юбилейными событиями войны: блокадой Ленинграда, битвой за Кавказ, Сталинградской битвой, Курской битвой, освобождением Донбасса, созданием Приморской группы войск и обороной Заполярья.

В правительстве отметили, что историческая экспертиза всех вводных игры осуществляется специалистами Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Основные цели и задачи мероприятия - воспитание чувства гордости за подвиги предков и изучение истории среди молодежи в досуговой форме.

В 2022 году Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1 418» вошла в Книгу Рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны. В ней приняли участие 32 744 человек.

В этом году игра «1 418» пройдет 5 апреля. Время игры для каждого федерального округа России будет своим. Узнать подробности о проведении и зарегистрироваться на нее можно на сайте.

Все участники получат подтверждающий документ — сертификат, командам-победителям в каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы.

Организатором игры выступают ВОД «Волонтеры Победы», Фонд стратегических инициатив Музея Победы, организационный комитет «Наша Победа» при поддержке Фонда президентских грантов, министерства просвещения Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета.