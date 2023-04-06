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Общество

В Госдуму внесли поправки о прекращении дела при желании обвиняемого служить в армии

06.04.2023 13:18|Псков

Судам, прокурорам и следователям могут дать право закрывать уголовные дела небольшой и средней тяжести, если обвиняемые решили послужить в «воинских формированиях». Это следует из проекта поправок к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, внесенного в Госдуму.

Речь о мелких кражах, побоях, вымогательстве, убийстве в состоянии аффекта и других преступлениях с максимальным наказанием в пять лет лишения свободы. Формулировки законопроекта дают «простор для усмотрения уполномоченных органов», говорят эксперты, отмечая, что применяться он может в том числе к гражданам, призывавшим к терроризму, и к пьяным водителям, попавшим в ДТП, сообщает «Коммерсантъ»

Проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) РФ внесло в Госдуму законодательное собрание Челябинской области. Кодекс предлагается дополнить статью 25.2: суд, прокурор, следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекращать уголовные дела небольшой или средней тяжести, если «в связи с изменением обстановки» обвиняемый решил добровольно проходить службу «в воинских формированиях». Согласно статье 15 УК РФ, преступлением небольшой тяжести признаются «умышленные и неосторожные деяния» с максимальным наказанием в три года лишения свободы (например, мелкая кража), преступление средней тяжести — «умышленное деяние» с максимальным сроком в пять лет лишения свободы (например, вымогательство, похищение или убийство в состоянии аффекта).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях СВО «государством принимается комплекс мер» для привлечения в ВС РФ контрактников, при этом к службе привлекаются и «граждане, совершившие преступления»: «Таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством».

Теги: #уголовное дело #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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