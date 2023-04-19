Общество

Международный день солидарности молодежи отмечают 24 апреля

По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка, пишет calend.ru.

Общепризнанного международного определения возрастной группы молодежи не существует. Например, ООН для статистических целей определяет «молодежь» как лиц в возрасте от 15 до 24 лет, а в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается более 2,1 миллиарда молодых людей – это самое многочисленное в истории поколение молодежи. Почти 90% всех молодых людей проживают в развивающихся странах, где они составляют значительную долю населения.

В ООН отмечают, что нынешнее поколение молодежи отличается наибольшим уровнем взаимодействия. Будучи наиболее интегрированным в мировые коммуникационные сети, современная молодежь располагает большим потенциалом для становления диалога и организации партнерского взаимодействия между странами и деятелями всех сегментов общественной жизни – от политики до бизнеса, от науки и образования до гражданского общества. В ООН признают, что молодые люди выступают катализаторами социального прогресса и стимулируют политические перемены в своей стране.

В то же время молодые люди сталкиваются с огромными трудностями при попытке реализовать свои права. По данным ООН, каждый пятый молодой человек не имеет работы, образования или профессиональной подготовки. У молодежи планеты есть еще несколько «своих» праздников — Международный день молодежи, Всемирный день молодежи и другие, в том числе и национальные. Например, молодежь России празднует День молодежи 27 июня.