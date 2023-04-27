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Общество

За что могут оштрафовать при жарке шашлыка, объяснил юрист

29.04.2023 09:37|ПсковКомментариев: 0

В майские праздники многие россияне по традиции открывают сезон шашлыка. Но разводить огонь можно только на определенном расстоянии от дачных построек, нарушителям правил противопожарной безопасности грозит штраф, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«По правилам противопожарной безопасности, расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 метров, и, конечно, на участках в шесть соток обеспечить это практически невозможно. Но большинство дачников используют для приготовления мяса мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости. С таким приспособлением можно готовить шашлык в пяти метрах от дома или сарая. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов. Это разумное расстояние», – сказал Иван Соловьев.

Есть и другие правила, которые необходимо учитывать при разведении огня на дачном участке, добавил юрист в интервью радио Sputnik.

«Разводить огонь для жарки шашлыка нельзя ближе чем в 100 метрах от хвойных деревьев и ближе 30 метров – от лиственных. Нельзя разводить огонь, если мангал неисправен, прогорел и весь в дырках. Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим», – отметил Иван Соловьев.

В прошлом году существенно выросли штрафы за разведение огня в неположенных местах, предупредил юрист.

«За нарушение противопожарных правил теперь предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если жарить шашлык там, где действует противопожарный режим, то штраф может составить от 10 до 20 тысяч. Если в результате пикника и жарки шашлыка возник пожар, уничтожено имущество или нанесен легкий вред здоровью человека, нарушителю грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. А если последствия пожара будут еще более серьезными, виновника могут привлечь к уголовной ответственности. Что касается штрафов, то их обычно выписывают сотрудники МЧС или правоохранительных органов. Причем надо учитывать, что противопожарные рейды нередко проводятся по сигналу активных прохожих или жителей соседних домов. Поэтому не стоит надеяться, что жарка шашлыка в неположенном месте сойдет вам с рук», – подытожил Иван Соловьев.
Теги: #весна #шашлык #майские праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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