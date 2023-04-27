Общество

За что могут оштрафовать при жарке шашлыка, объяснил юрист

В майские праздники многие россияне по традиции открывают сезон шашлыка. Но разводить огонь можно только на определенном расстоянии от дачных построек, нарушителям правил противопожарной безопасности грозит штраф, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«По правилам противопожарной безопасности, расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 метров, и, конечно, на участках в шесть соток обеспечить это практически невозможно. Но большинство дачников используют для приготовления мяса мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости. С таким приспособлением можно готовить шашлык в пяти метрах от дома или сарая. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов. Это разумное расстояние», – сказал Иван Соловьев.

Есть и другие правила, которые необходимо учитывать при разведении огня на дачном участке, добавил юрист в интервью радио Sputnik.

«Разводить огонь для жарки шашлыка нельзя ближе чем в 100 метрах от хвойных деревьев и ближе 30 метров – от лиственных. Нельзя разводить огонь, если мангал неисправен, прогорел и весь в дырках. Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим», – отметил Иван Соловьев.

В прошлом году существенно выросли штрафы за разведение огня в неположенных местах, предупредил юрист.