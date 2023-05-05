Общество

В России хотят запретить продажи алкоголя лицам до 21 года

Депутат государственной думы и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев сообщил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя для лиц, не достигших 21 года, такую меру поддерживает большинство граждан.

«Подавляющее большинство граждан поддерживают полный запрет на продажу алкоголя с 21 года, полный запрет: от пива, сидра до водки… Буду добиваться полного запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года», — приводит слова Хамзаева РИА Новости.

Он отметил, что эта инициатива направлена на укрепление страны, особенно в части демографии.

Парламентарий добавил, что Минздраву также следует настаивать на конкретной позиции. Он добавил, что частичный запрет продажи алкоголя с 21 года — «полумера».