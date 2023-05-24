Общество

Индивидуальных предпринимателей могут освободить от страховых взносов в периоды падения доходов

ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов за периоды, когда их доходы упали на 50% и более, соответствующий документ размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.

Нилов отметил, что законопроект направлен в кабмин, пишет «Прайм».

«Законопроектом предлагается освободить, в первую очередь, но не ограничиваясь ими, индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов за периоды, в которых их доходы упали на 50 процентов и более», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В пояснительных материалах отмечается, что санкции в отношении России, ограничения на российскую нефть «влияют и на деловой климат в стране, индивидуальных предпринимателей и планирующих начать предпринимательскую деятельность».