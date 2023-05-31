Общество

Борис Елкин: У администрации Пскова неплохой диалог с действующими депутатами

У администрации Пскова неплохой диалог с действующими депутатами Псковской городской Думы. Такое мнение высказал глава города Борис Елкин в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Депутатов выбирают люди, у людей есть свои наказы, которые нужно аккумулировать и вместе с администрацией решать и реализовать. У нас с действующими депутатами, я считаю, неплохой диалог, мы продолжаем его выстраивать и усиливать. Депутаты, конечно, хотят, чтобы мы делали больше, мы тоже этого хотим, но зачастую все упирается в бюджетные процессы и наши финансовые возможности. Мы ездим вместе с депутатами на выезды, встречаемся. Главное, чтобы между нами и депутатами была нить», – сказал Борис Елкин.

Он также отметил, что председателем городского парламента у него налажена конструктивная работа.

«Председатель гордумы – это серьезная должность. Нужно координировать действия с администрацией города, главой города, а самое сложное – это координировать действия депутатов. Считаю, что Александр Георгиевич Гончаренко хорошо влился в эту работу, он достаточно уверенно себя чувствует, со всеми депутатам ведет уверенный диалог. Это очень хорошо. Многие думают, что это простая работа, но это не так», – уточнил Борис Елкин.