Борис Елкин: У администрации Пскова неплохой диалог с действующими депутатами

У администрации Пскова неплохой диалог с действующими депутатами Псковской городской Думы. Такое мнение высказал глава города Борис Елкин в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он также отметил, что председателем городского парламента у него налажена конструктивная работа.
«Председатель гордумы – это серьезная должность. Нужно координировать действия с администрацией города, главой города, а самое сложное – это координировать действия депутатов. Считаю, что Александр Георгиевич Гончаренко хорошо влился в эту работу, он достаточно уверенно себя чувствует, со всеми депутатам ведет уверенный диалог. Это очень хорошо. Многие думают, что это простая работа, но это не так», – уточнил Борис Елкин.