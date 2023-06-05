Общество

Диетолог посоветовала съедать не более одного авокадо за раз

Авокадо считается одним из самых полезных фруктов благодаря разнообразным витаминам и минералам, которые входят в его состав. Однако у этого продукта есть секрет – он очень калориен, отметила врач-диетолог Наталья Нефедова. За один раз можно съесть не более одного авокадо, уточнила она.

«Некоторые думают, что авокадо не может быть вредным для фигуры. Но тут важно знать, что это очень жирный продукт. То есть полезный, но жирный. Не надо надеяться, что три авокадо никак не отразятся на дневном калораже. В одной штуке может быть больше 300 килокалорий, что очень прилично, если учесть, что один прием пищи – это в среднем 500 килокалорий», – приводит слова Нефедовой радио Sputnik.

Диетолог рекомендует так составлять рацион, чтобы в нем было много овощей, фруктов и ягод, но при этом суточная калорийность пищи отвечала потребностям организма.

«В целом есть рекомендация есть пять порций овощей, фруктов и ягод в день. Это минимум, а лучше так вообще восемь-десять порций в день. Три порции фруктов и семь – овощей. Размер одной порции ягод – это горсть. Фрукт или овощ, например, помидор, размером с маленький женский кулак – это порция. Также важно помнить, что нужно чередовать фрукты и овощи разных цветов, это позволит получить разные фитовещества», – заключила Нефедова.