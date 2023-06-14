Общество

«Новые люди» помогли молодым предпринимателям создать уникальные бизнес-проекты

«Новые люди» помогли молодым предпринимателям создать уникальные бизнес-проекты. Молодые предприниматели со всей страны собрались в Москве, чтобы представить свои бизнес-проекты, которые они разработали в рамках программы «Я в деле». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Новые люди».

В течение трёх месяцев предприниматели проходили обучение, встречались с действующими предпринимателями и параллельно разрабатывали собственные стартапы. Финал третьего сезона программы «Я в деле» собрал 56 команд со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы. Со следующего сезона возможность создать стартап появится и у жителей Псковской области.

Мероприятие состоялось в рамках деловой программы «Больших гонок для молодых предпринимателей» — партнёрского проекта трека «Росмолодёжь.Бизнес» — и завершило третий сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже в сентябре, когда новые команды молодых предпринимателей начнут обучение и параллельно будут разрабатывать уникальные бизнес-идеи.

Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, депутаты Госдумы Александр Дёмин и Ксения Горячева.

«Все идеи, которые мы сегодня здесь видим, интересные и перспективные. Какие-то проекты уже привлекают частных инвесторов, какие-то налаживают партнёрство с вузами. Через третий сезон проекта "Я в деле" прошло 12 тысяч студентов. Они построили 3 тысячи стартапов. Но дело не в цифрах. Мы видим качественный рост. Каждый третий проект связан с передовыми технологиями. Что важно — наши выпускники ставят их на пользу человеку, а не просто учатся извлекать прибыль. Это главный итог сезона», — сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Ранее участники презентовали свои бизнес-идеи Михаилу Мишустину и федеральным министрам. Председатель правительства оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идёт о социальном и технологичном бизнесе.

Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди» в январе прошлого года. Проект идёт при поддержке фонда «Капитаны» и Минобрнауки. Он охватил 63 региона страны. В прошлом году к нему присоединились 85 тысяч участников, они создали 1,5 тысячи стартапов. Главная цель программы — научить школьников и студентов основам предпринимательства, финансовой грамотности и работе в команде. Стать участником «Я в деле» можно зарегистрировавшись на сайте явделе.рф.