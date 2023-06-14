Общество

Напиток для борьбы с бессонницей посоветовала диетолог

Какие ингредиенты обычно входят в состав «лунного молока» и почему этот напиток может быть средством против бессонницы, объяснила член сообщества «Диетологи России» и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

«Основой напитка является теплое молоко. Его белковая составляющая действительно способна вызвать ощущение, что мы расслабляемся и успокаиваемся. Белок перед сном хорош еще и тем, что он активно участвует в процессах регенерации, которые запускаются в организме ночью. Растительное молоко тоже можно использовать, но не любое. Банановое молоко не подойдет, потому что в нем содержится много сахара. Рисовое молоко делается из простого белого риса с низким содержанием клетчатки и тоже воспринимается нашим организмом как набор простых углеводов. В ореховом молоке есть большое количество жиров, которые очень долго перерабатываются и ночью могут создавать дополнительную нагрузку на печень и желчный пузырь», – приводит слова Матыскиной радио Sputnik.

Что касается меда, то его в «лунном молоке» должно быть не более одной чайной ложки, продолжила диетолог.

«Мед, который входит в состав напитка, содержит большое количество глюкозы и фруктозы, а глюкоза дает прилив энергии. Соответственно, мед для большинства людей – это скорее бодрящая история, нежели успокаивающая. Но если добавлять его понемногу, одну чайную ложку, то мы не почувствуем возбуждения нервной системы», – добавила Матыскина.

Для усиления успокаивающего эффекта в молоко можно положить разные специи, пряности и травы, посоветовала нутрициолог.

«Возможно, корица обладает успокаивающим эффектом, но я об этом не слышала. Лучше добавлять в "лунное молоко" мяту или ромашку. Также расслабляющим эффектом обладает экстракт лаванды», – уточнила Матыскина.

По ее словам, людям с определенными нарушениями здоровья и тем, кто сидит на диете, не стоит злоупотреблять «лунным молоком».