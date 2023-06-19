Общество

«Огненные картины войны» зажгут в Псковской области в ночь на 22 июня

В Пскове и Великих Луках создадут «Огненные картины войны» из зажженных свечей. В Пскове площадкой для создания огненного полотна станет сквер имени 60-летия Октября на Четырех углах, а в Великих Луках – Краснофлотская набережная у Вечного огня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Общественники и партийцы приглашают жителей Пскова и Великих Лук принять участие в акции и отдать дань уважения этому дню. В Пскове сбор участников начнется в 19.00, в Великих Луках – в 20.00.

Огненные полотна «нарисуют» с помощью нескольких тысяч зажженных свечей активисты «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы» и просто неравнодушные горожане.

22 июня в 4.00 во всех муниципалитетах региона стартует акция «Свеча памяти». Жители Псковской области смогут почтить память павших зажжением свечей в годовщину наступления Великой Отечественной войны.

Напомним, рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни миллионов людей. 22 июня – День памяти и скорби – одна из самых печальных дат в истории России.