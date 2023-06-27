Общество

Россияне в полтора раза чаще стали обращаться к психологам

Абсолютное большинство соискателей и представителей российских компаний-работодателей считают, что личные проблемы в той или иной степени влияют на качество работы и продуктивность – в этом уверены 97% работодателей и 64% сотрудников. При этом 29% соискателей говорят, что личные сложности скорее не влияют на их эффективность на работе, и лишь 8% считают, что не влияют абсолютно.

Согласно результатам исследования, работодатели и сотрудники по-разному видят причины стресса последних на работе. Так, работодатели считают главной причиной стресса у сотрудников большой объем работы – 50%, неуверенность в завтрашнем дне – 43%, личные проблемы – 42%, новости и социально-политический контекст – 39% и сроки выполнения задач – 37%.

По данным сервиса hh.ru, соискатели же среди причин стресса на работе чаще всего называют неуверенность в завтрашнем дне – 46%, новости и социально политический контекст – 34%, отношения с руководством – 32%, атмосферу в коллективе – 26% и объем работы – 23%.

Говоря о том, что лучше всего помогает справляться со стрессом, в топ-3 ответов сотрудники называли сон (51%), разговоры с родителями или друзьями (41%) и спорт (35%). На четвертом месте оказалась еда – этот способ борьбы со стрессом используют 23%. Психотерапия при этом занимает лишь десятую строчку, причем, у женщин она почти в три раза популярнее, чем у мужчин (11% и 4% соответственно).

Вместе с тем 25% соискателей оценили свой уровень тревоги как высокий (7-8 баллов по 10-балльной шкале), 12% – как очень высокий (9-10 баллов).

При этом более половины (51%) работодателей оценили эмоциональное состояние линейных сотрудников в своей компании на 3 по 5-балльной шкале. 21% опрошенных оценили состояние сотрудников как неудовлетворительное – на 1-2 балла. Относительно руководителей эта цифра заметно выше – 34% работодателей оценивают эмоциональное состояние руководящего состава в своей компании на 1-2 балла.

Среди самих соискателей гораздо больше респондентов (33%) оценивают свое состояние как неудовлетворительное и только 6% работников ставят своему эмоциональному состоянию 5. Больше всего «отличников» среди строителей и юристов, а самыми недовольными оказались HR-менеджеры: 19% из них оценили свое эмоциональное состояние на единицу.

Выросло, показало исследование, в 1,5 раза и количество тех, кто когда-либо обращался к психологу: в 2023 году об этом говорят 27% соискателей, в конце 2021 года – только 18%. При этом терапия значительно популярнее среди женщин. Среди опрошенных никогда не обращались к психологу 82% мужчин и 65% женщин. Доля тех, кто хотя бы раз ходил на психотерапию, выше всего среди работников индустрии рекламы, маркетинга и PR, а также сферы науки и образования – по 27% респондентов из этих областей отметили, что когда-либо обращались за психологической поддержкой к специалисту.