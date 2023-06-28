Общество

Ряд соглашений подписали профсоюзы Псковской и Брестской областей

Рабочая группа профсоюзов Псковской области и областного профобъединения подписала ряд соглашений с профсоюзами Брестской области Республики Беларусь сегодня, 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Сегодня в отношении наших стран оказывается беспрецедентное давление, в том числе и на профсоюзы. Конечно, должны быть ответы. И нашим ответом должна стать консолидация. В силу нашей географической близости с Псковской областью взаимодействие будет включать работу по оздоровлению, по защите прав трудящихся и другим направлениям. Поэтому мы уделяем этому вопросу большое внимание», — прокомментировал подписание председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Рогачук.

Соглашение подписано между областными отраслевыми профсоюзами работников жизнеобеспечения, лесной промышленности, государственных учреждений и обслуживания, потребительской кооперации, «Торговое единство».

«Чем больше и теснее профсоюзное сотрудничество с партнерами в России и Беларуси, тем сильнее становится профсоюзное движение. Постоянная работа, направленная на расширение взаимодействия, обмен опытом, оздоровление трудящихся по льготным программам открывает всё новые и новые горизонты», — отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.