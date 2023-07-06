Общество

Псковстат назвал самые «свадебные» месяцы

Самыми «свадебными» месяцами 2022 года стали июль, август, сентябрь и октябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В июле прошлого года зарегистрировали 578 браков, в августе – 567, в октябре – 613. Наибольшее количество зарегистрированных браков пришлось на сентябрь – 628.

Кроме того, в мае отмечалось, что число разводов выросло в Псковской области в январе-феврале 2023 года по сравнению с январем-февралем 2022 года.

По данным статистиков, за два первых месяца 2022 года в Псковской области развелись 368 супружеских пар, а в январе-феврале 2023 года брак расторгли 444 пары бывших влюбленных.