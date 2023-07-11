Общество

Общественная палата России намерена отправлять бездомных на работу

Совет по попечительству в социальной сфере при правительстве и Общественная палата предлагает определять бездомных людей с помощью правоохранительных органов и отправлять их на работу. По проекту, помимо правоохранительных органов, физические и юридические лица также могут сообщать о бездомных.

Для этого предусмотрена специальная линия связи по телефону 112, по которой звонившие могут сообщить о случаях обнаружения бездомных, пишет RuNews24.

При получении таких звонков на место происшествия немедленно выезжают сотрудники скорой помощи и полиции. В документе отмечается, что сам бездомный имеет право отказаться от предлагаемой помощи.

В 2022 году президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по улучшению условий жизни бездомных. В рамках этого задания вице-премьер Татьяна Голикова также предложила проработать вопрос о постановке бездомных в очередь на получение социального жилья.

Кроме того, было предложено создать реестр граждан без определенного места жительства.