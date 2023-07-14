Общество

Профсоюз помог псковскому воспитателю детсада включить декрет в педагогический стаж

Псковский городской суд удовлетворил требования педагогического работника по включению в специальный стаж двух дополнительных периодов и назначению досрочной страховой пенсии по старости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению педагогического работника к отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области, в котором женщина просила суд обязать отделение включить в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ периоды:

с 1 сентября 1990 года по 4 мая 1991 года – отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет в период работы в должности воспитателя детского сада;

с 5 мая 1991 года по 14 сентября 1991 года – отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет в период работы в должности воспитателя детского сада.

Также педагог просила обязать отделение фонда назначить ей досрочную страховую пенсию по старости в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ с даты возникновения права и взыскать с отделения сумму уплаченной госпошлины.

По результатам рассмотрения искового заявления члена профсоюза суд вынес решение, которым заявленные требования были удовлетворены в полном объеме.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления, иных документов, а также по представлению интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.