Опытом партнерских родов в разновозрастном браке поделилась псковичка Дарья Виноградова в программе «Семейные ценности» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Разница гостьи студии в возрасте с мужем составляет более 20 лет.
Девушка уточнила, что к рождению ребенка они с мужем готовились задолго и с полной ответственностью, обсуждая процесс воспитания. Супруг Дарьи Виноградовой во многом пересмотрел идеи воспитания детей и свое собственное детство благодаря общению с женой и изучению специальной литературы.
«Все и всегда решает разговор и консенсус», – уверена псковичка. Несмотря на разницу в возрасте, девушка ощущает себя «на одной волне с мужем».