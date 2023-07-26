Общество

Опытом партнерских родов в разновозрастном браке поделилась псковичка

Опытом партнерских родов в разновозрастном браке поделилась псковичка Дарья Виноградова в программе «Семейные ценности» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Разница гостьи студии в возрасте с мужем составляет более 20 лет.

«Для нас это было естественным продолжением беременности, мы вместе планировали ребенка, ответственно подходили к вопросам своего здоровья. Муж ходил со мной на все УЗИ. Однажды я сказала ему, что мне было бы комфортно, чтобы в этот момент он был со мной рядом. На тот момент про наш роддом ходило много разных слухов. Мне хотелось, чтобы ребенок вошел в этот мир максимально в любви. Я понимала, что в этот момент он может быть моим островком безопасности. Когда я сказала, что мне с ним будет спокойнее, вопросов вообще не возникло, он согласился», - рассказала Дарья Виноградова.

Девушка уточнила, что к рождению ребенка они с мужем готовились задолго и с полной ответственностью, обсуждая процесс воспитания. Супруг Дарьи Виноградовой во многом пересмотрел идеи воспитания детей и свое собственное детство благодаря общению с женой и изучению специальной литературы.

«Все и всегда решает разговор и консенсус», – уверена псковичка. Несмотря на разницу в возрасте, девушка ощущает себя «на одной волне с мужем».