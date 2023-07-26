Сенаторы одобрили выплаты матпомощи от работодателя мобилизованным

Сенаторы одобрили законы рабочей группы по вопросам СВО по поддержке и защите прав участников спецоперации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Одобрены законы:
- О выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора. Ранее работодатель был лишен возможности делать любые выплаты сотрудникам, приостановившим трудовой договор – отсутствовал прямой способ делать это.
- О защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Теперь представителя такого кооператива по итогам финансового года не смогут исключить за неучастие в деятельности или неисполнение обязанностей, которые мобилизованные исполнять не могут. Мобилизованные смогут сохранить доход от участия в кооперативе и связь с его коллективом для возвращения к деятельности.