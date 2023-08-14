Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Sea Food в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Речь пойдет о морских деликатесах и о псковской рыбе. Гость студии - сооснователь проекта «Кузьмичъ Sea food bar» Анна Шуршикова.

Как появился «Кузьмичъ»? Каков идеальный рецепт копченой рыбы? Как основатели проекта пришли к идее освоить новые морские деликатесы и открыть sea food bar? Как угодить всем членам семьи, если кто-то любит морепродукты, а кто-то нет? К чему может привести игра со вкусами? Об этом и многом другом с гостьей студии поговорит ведущая Анна Машкова.

Трансляция завершена.