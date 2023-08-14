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Общество

Игорь Иванов о партнерстве профсоюзов, власти и работодателей

15.08.2023 15:08|ПсковКомментариев: 0

Федерация независимых профсоюзов России объявила 2023 год Годом укрепления и развития социального партнёрства. Как социальное партнерство развивается в Псковской области? Как складывается диалог профсоюзов с властью и с работодателями? Подпишут ли они новое трехстороннее соглашение по истечению срока предыдущего? На эти и другие вопросы в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

 

- 2023 год объявлен Годом укрепления и развития социального партнерства. Что же в понимании профсоюзов сегодня является социальным партнерством?

- Федерация независимых профсоюзов России создавала институт социального партнерства, ему уже более 30 лет. Здесь очень много всего. Самое ключевое, наверное, это работа областной трехсторонней комиссии. Это взаимодействие трех сторон — стороны работодателя, стороны профсоюзов и стороны исполнительной власти.

Хочу сказать, что, действительно, укрепление и развитие социального партнерства помогает нашим членам профсоюза, организациям, предприятиям, ведь в нормальном диалоге с властью и с руководителями организаций и предприятий зачастую все и решается.

- Какие наиболее значимые результаты за этот год можете выделить?

- Нам можно похвастаться некоторыми вещами в области развития данного института, и это отмечают коллеги. Достаточно серьезные делегации на протяжении всего года прибывали к нам в регион, мы встречались в правительстве области, рассказывали о том, каким образом мы строим диалог с работодателями и с властью.

У нас была группа руководителей профсоюзов госучреждений Северо-Западного федерального округа. Также у нас провели свое мероприятие электропрофсоюзы СЗФО. Совсем недавно была площадка на территории нашего региона у профсоюза работников связи СЗФО, была большая встреча в правительстве. Мы рассказывали, что нам удается, по каким направлениям мы двигаемся.

- К слову, недавно у вас была большая встреча с губернатором. Расскажите об итогах.

- На самом деле, с губернатором мы встречаемся и работаем на постоянной основе. Но ключевые вещи из последних встреч — то, что Михаил Юрьевич (Ведерников - ред.) нас поддержал, и мы сейчас работаем над региональным трехсторонним соглашением, которое в этом году заканчивается, и мы выходим на новое подписание. Так вот, Михаил Юрьевич положительно отнесся к тому, что мы пропишем в соглашении рекомендацию всем хозяйствующим субъектам, вне зависимости от форм собственности — бюджетники, внебюджетники — проводить работу по созданию первичных профсоюзных организаций и заключению коллективных договоров.

Также до этого у нас была большая эпопея, когда мы подписывали соглашения со всеми главами муниципалитетов, шла работа по созданию муниципальных двух- и трехсторонних комиссий и коллективно-договорная кампания. Этому мы большое внимание уделили, работали вместе с комитетом по труду и занятости. Здесь у нас хорошие сдвиги тоже. У нас количество работников, охваченных коллективными договорами, на порядок увеличилось.

Здесь тоже важную роль сыграл орган исполнительной власти в лице Веры Васильевны Емельяновой (первого вице-губернатора Псковской области — ред.), и с Михаилом Юрьевичем мы тоже прорабатывали и проговаривали, что в целом наличие коллективного договора в организации, особенно если мы говорим об организациях бюджетного сектора, - это один из критериев оценки эффективности того или иного руководителя.

- Что дает работодателю и работникам коллективный договор?

- Если у тебя есть коллективный договор, значит, работодатель осознанно думает о своих работниках, о микроклимате в коллективе, о социальной защищенности, о возможности дополнительных преференций, льгот и гарантиях. Здесь тоже, я считаю, большой сдвиг. И когда орган исполнительной власти понимает, когда работодатели в большей массе данную инициативу поддерживают, это хорошо. И об этом надо говорить не только на региональной площадке, это нужно транслировать на федеральном уровне.

- Игорь Олегович, хорошо известно, что в истории отношений псковских профсоюзов и власти были, скажем так, разные времена. С вашим приходом на пост руководителя псковских профсоюзов установился, как многие считают, мир. И, наверное, действительно это можно называть партнерством. Это действительно так или это, так сказать, видимая часть айсберга? Каковы сегодня, на ваш взгляд, отношения власти и профсоюзов?

- Здесь я с вами согласен. Действительно, у нас социальный мир и планомерная, не всегда на 100% эффективная, но постоянная работа. Мы постоянно по многим направлениям идем и движемся. Одни только заседания областной трехсторонней комиссии носят постоянный характер. Каждое заседание прорабатывается экспертным сообществом, и соответствующая рабочая группа по каждому вопросу заседает. И мы приходим к решению.

Еще раз подчеркиваю, задачи у нас, по сути, и с властью, и с работодателями — едины. Уж поверьте, профсоюзы за то, чтобы бизнес развивался, чтобы создавались рабочие места, чтобы у нас не существовало проблем с кадровым обеспечением, а они существуют. Мы не говорим, что мы все проблемы решили здесь сейчас. Вот кадровый вопрос сейчас стоит, и мы об этом постоянно говорим. Но даже в этих вопросах исполнительная власть слышит нас, поддерживает программы.

В этот Год педагога и наставника мы наших учителей и педагогов поддерживаем, в наших здравницах они смогут отдохнуть и поправить свое здоровье. И то, что было с медиками, мы тоже делали сообща. Сейчас мы поддерживаем участников специальной военной операции. Мы традиционно, конечно, хотим большего, мы выступаем с инициативой прийти к оздоровлению в целом работников бюджетного сектора, хотя бы с бюджета начать. Если помните, раньше это у нас прямо было прописано в законе о бюджете.

Мы сейчас будем выходить на проработку бюджета 2024 года. И понятно, что со стороны профсоюзов эти инициативы будут звучать и предлагаться к рассмотрению. Поэтому у нас плотный диалог, у нас хорошее взаимодействие с властью, с работодателями. Не все вопросы, правда, решаются здесь и сейчас. Может быть, не все представители правительства очень рады, что мы где-то проявляем особую настойчивость, но это наша работа. И никуда от этого не деться. Это в части реализации федеральных отраслевых соглашений по заработной плате, в системе жизнеобеспечения, в системе связи, электропрофсоюзов, когда мы работаем плотно с комитетами, мониторим структуру заработной платы, ставки первого разряда работников, и мы постоянно говорим, что мы здесь не должны уступать.

- Трехстороннее соглашение подходит к завершению, на повестке дня вопрос о его продлении. Как оцениваете, насколько велика вероятность, что три стороны, так сказать, придут к соглашению и будет подписана очередная редакция трехстороннего договора?

- Я думаю, что мы это соглашение подпишем. У нас хорошее взаимодействие, плотная работа что с представителями работодателей, что с органом исполнительной власти. Я думаю, что мы все вопросы закроем, и это подписание состоится.

Беседовал Константин Калиниченко

Теги: #регион60 #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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