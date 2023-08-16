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Общество

Игорь Иванов о востребованности профсоюзов в обществе

16.08.2023 11:23|ПсковКомментариев: 0

Многие организации в Псковской области создают на своей базе первичные профсоюзные организации. Члены профсоюза выплачивают взносы в размере 1% с заработной платы, а в ответ получают всевозможные бонусы в виде бесплатной юридической помощи, путевок в санатории, бесплатного обучения и других программ, которые сегодня жителям региона предлагает профсоюз. 

Многие ли работодатели сегодня стремятся к появлению профсоюзной ячейки, что они от этого получают? Что профсоюз предлагает трудящимся? Почему в России необходимо наращивать профсоюзное членство и как это можно сделать? На эти и другие вопросы в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

 

- Игорь Олегович, на ваш взгляд, насколько вообще профсоюзы востребованы сегодня в обществе? Есть ли приток новых членов или, наоборот, может быть, есть отток?

- Я хочу сказать, что в принципе мы находимся в тех цифрах, которые зафиксировали два-три года назад. У нас массового оттока сегодня не фиксируется. У нас, наоборот, создаются новые первичные профсоюзные организации. Работодатели становятся более ответственными, скажем так, понимают роль профсоюза, понимают, что для них даже выгоднее, когда есть орган, который представляет в силу закона интересы работников.

С профсоюзом работодателю не надо отвечать на вопросы десятков людей, своих работников, проблематика аккумулируется в профкоме или у председателя первичной профсоюзной организации. Вопросы прорабатываются, может быть, даже снимаются, когда наши членские организации обращаются к профильным специалистам в областной совет профессиональных союзов. Лишний раз работодателя не дергают.

Мы во многом через те социальные программы, которые реализует профцентр, дотируем нашу членскую базу. Сегодня член профсоюза, который выплачивает профсоюзные, членские взносы, получает намного больше через те программы, которые мы реализуем.

- Поясните, что это за программы?

- Это программы в области отдыха, оздоровления, обучения, проведение каких-то внутренних семинаров, спорт. Сейчас мы активно занимаемся спортом, и это направление тоже хорошо поддерживает нашу членскую базу. Мы видим, что у нас есть прирост молодежи в профсоюзных структурах.

- Наверное, и юридическую поддержку член профсоюза может получать на поле труда?

- Конечно, юридическая поддержка, охрана труда, продолжаем обучение уполномоченных по охране труда. Разве это не надо делать работодателю? Здесь мы помогаем и снимаем финансовую нагрузку с работодателей.

Большая часть, как мне видится, из работодателей — понимают важность профсоюза, ресурс профсоюза, который они могут использовать и который могут использовать члены профсоюза. Но не все. 

- Некоторые, наверное, по-прежнему ассоциируют профсоюз с организацией, структурой, которая что-то мутит и чуть что — забастовка, выведет куда-то людей.

- Есть и такие. Некоторые думать просто не хотят, разбираться не хотят. Но все со временем.

- Игорь Олегович, понятно, что мы живем в сложное время. Вопросы партнерских отношений сегодня непростые. В прежние времена мы, как жители приграничного региона, могли смотреть, наверное, на какие-то западные страны. Сегодня эта тема, в общем, закрыта на какое-то время. Но тем актуальнее, видимо, диалог с нашими партнерами, прежде всего - Республикой Беларусь. Я понимаю, что для псковских профсоюзов Белоруссия — это не какая-то новелла в качестве партнера. Вы сотрудничали с ними и прежде. Но, насколько я понимаю, в последние месяцы, недели это все интенсифицировалось?

- Не в последние месяцы, недели. Наверное, более интенсивно последние два года мы начали взаимодействовать с коллегами. Партнерские взаимоотношения с Республикой Беларусь у нас давние, это более 10 лет, если даже не 20 лет. Мы сначала работали в рамках трехстороннего президиума — Псков, Смоленск, Витебск, потом мы сюда подгрузили наших друзей из Новгорода, и это стал четырехсторонний президиум. Дальше мы укрепились и подписали соглашение с нашими коллегами из Бреста. Эти связи надо укреплять. Нам есть, чему поучиться у наших коллег. У них на самом деле членская база крепче. Практически, наверное, 90% работников являются членами профсоюза.

- Как им удалось достичь такого показателя?

- Наверное, там профсоюзы более сращены с государственной системой, у нас они более независимы. Но я считаю, что и нашему государству на самом высоком уровне надо более четкую позицию занимать. Надо сегодня поддерживать классические профсоюзы. Я об этом тоже постоянно говорю. Мы с этим столкнулись, и в других регионах мы это видим, когда классические профсоюзы уходят, почему-то этот вакуум быстро кем-то защищается. И не всегда это нормальные, адекватные люди, которые хотят помочь, сделать что-то хорошее, а зачастую, что называется, они раскачивают лодку и делают, может быть, какие-то нехорошие дела. Поэтому надо профсоюзам здесь помогать.

Понятно, с высоких трибун это уже звучит, что надо поддерживать, что надо создавать. Но в наше непростое время всем надо занимать еще более активную позицию. Может, подумать даже об изменении трудового законодательства. Может быть, даже определить, что в любой организации, вне зависимости от формы собственности, должен быть орган, который представляют интересы работников. Ну, хотя бы так. Совет трудового коллектива, хотя, на наш взгляд, это номинальная организация, которая особо ничего не решает. Профсоюз — почему нет?

- Профсоюз, у которого есть правовой статус...

- У которого есть закон о профессиональных союзах, их правах и гарантиях. Мы - единственная общественная организация в стране, которая имеет свой закон. Все ясно и понятно. Мы доказали свою эффективность, создавая Трудовой кодекс, создавая ту самую систему социального партнерства, поддерживая людей. И эта история даже не про деньги. Профсоюзные членский взнос — ведь основная его часть остается в первичном профсоюзном звене. И люди распоряжаются этими деньгами. По факту член профсоюза выплачивает даже не 1%, это где-то 0,3%, получая столько бонусов, защиту. Поэтому надо усиливать наши профсоюзные ряды с помощью диалога, с помощью системы социального партнерства, возможно, где-то даже на законодательном уровне. Я это не исключаю.

Беседовал Константин Калиниченко

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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