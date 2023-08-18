Общество

Ведьмину метлу и зарницу запечатлел в небе пскович

Ведьмину метлу и зарницу сфотографировал руководитель Псковского планетария Владимир Колпаков в окрестностях областного центра. Фотографии он выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: Владимир Колпаков / Туманность NGC6960, Ведьмина метла

«Вот вам немного недавней красоты космическо-небесной. Туманность на фотографии называется NGC6960, туманность Ведьмина метла. Изначально она была снята черно-белой камерой через 2 фильтра. Потом полученные кадры были сложены и получилась такая штуковина. В таком ракурсе ныряющую девушку напоминает, а не метлу, правда?» – обратился астроном.

Зарница

Также он поделился видеозаписью зарницы - это мгновенные вспышки света на горизонте при отдалённой грозе. При зарницах раскатов грома может быть не слышно из-за дальности.

Ранее под Псковом сфотографировали туманность Северная Америка.