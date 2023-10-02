Общество

Наталия Соколова: Ребенка нельзя оставлять один на один с проблемой

Ребенка нельзя оставлять один на один с проблемой. Родителям стоит стараться выстроить доверительные отношения со своими детьми, следить за их состоянием и при необходимости помогать детям переживать трудные для них периоды. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Общий рецепт не дашь, все зависит от ситуации. Главное – не закрывать на проблемы ребенка глаза, - подчеркнула Наталия Соколова. - Времена разные, нельзя оставлять проблему в проблеме, нельзя оставлять ребенка один на один с проблемой, надо помогать ее решить».

Детский омбудсмен отметила, что сегодня дети могут сталкиваться с травлей не только в школе, но и в Интернете. Она призвала родителей следить за состоянием ребенка после общения с Сети.

«Просьба к родителям: интересоваться, что связывает ребенка с тем или иным коллегой по общению, какие сайты он посещает, когда он выходит из этого чата – в каком он состоянии? Он доволен, счастлив и побежал гулять? То есть у него компенсируется нахождение в соцсетях прогулками, чтением, занятием спортом и иными видим деятельности? Или он ушел в себя, закрыл дверь, повесил табличку "Не входить"? В таких случаях нужно реагировать и обращаться к педагогу и к специалисту», - отметила Наталия Соколова.

Гостья студии добавила, что самое правильное решение – блокировать обидчиков в социальных сетях. Однако дети, по ее словам, не всегда к этому прибегают, поскольку бояться остаться изолированными.