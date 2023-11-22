Общество

Жилой дом горел в Красногородске

Жилой дом горел в Красногородске 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании в двухквартирном жилом доме на улице Комсомольской поступила в дежурную часть в 17:27. В однокомнатной квартире выгорело помещение. Предполагается, что к пожару привело короткое замыкание в электросети. От распространения огня удалось спасти жилой дом и четыре хозяйственных постройки.

В тот же день в садоводстве «Высоцкие сады» Псковского района горела хозяйственная постройка. Там в помещении парильного отделения огонь повредил стену. Предполагается, что возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.