Общество

Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре

В декабре пенсионеры получат сразу две выплаты, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря», — уточнила она.

Эксперт напомнила, что c 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5 процента, что выше уровня инфляции в 2023 году. При этом с учетом новогодних праздников проиндексированную пенсию получат уже перед Новым годом, пишет «Прайм».