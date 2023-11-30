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Общество

Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре

01.12.2023 08:45|ПсковКомментариев: 0

В декабре пенсионеры получат сразу две выплаты, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря», — уточнила она.

Эксперт напомнила, что c 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5 процента, что выше уровня инфляции в 2023 году. При этом с учетом новогодних праздников проиндексированную пенсию получат уже перед Новым годом, пишет «Прайм».

Теги: #пенсии #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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