Общество

Псковский учитель физкультуры, участвующий в спецоперации, получил награду премии «Признание-2023»

Ветеран специальной военной операции, учитель по физической культуре псковской школы № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых Илья Седов получил награду национальной общественно-профессиональной премии «Признание-2023» в номинации «Учитель — защитник Отечества». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, Илья Седов вошел в число 29 ветеранов СВО из разных уголков России, удостоенных этой премии. Награду ему вручил заместитель председателя государственного фонда РФ «Защитники Отечества» Алексей Романов.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии открытия III Всероссийского педагогического образовательного форума «Учитель — Будущее России» на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне № 57 Министерства просвещения Российской Федерации.

«Как басня, так и жизнь ценится не за длину, а за содержание. Содержанием нашу жизнь наполняют учителя! Сегодня мне вдвойне приятно находиться здесь, поскольку премию получают не просто достойные представители педагогической профессии, но и ветераны боевых действий. Их кандидатуры были предложены фондом "Защитники Отечества". Согласно поручению президента России, фонд содействует привлечению ветеранов СВО к наставничеству молодежи и школьников. Это мужественные люди, настоящие патриоты своей страны, и каждый из них может служить примером для подрастающего поколения. Я уверен, эти герои воспитают достойную смену!» — отметил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.

После церемонии ветераны приняли участие в заседании Совета министерства просвещения РФ по вопросам сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, где обсудили насущные вопросы единого учебного плана, внесли предложения по ведению уроков ОБЖ, обсудили ряд других вопросов.

Национальная общественно-профессиональная премия «Признание-2023» проходит при поддержке ассоциации развития педагогического образования. Ее цели — признание заслуг педагогов (преподавателей, учителей и наставников), внесших существенный вклад в развитие отечественного образования, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.