Общество

Как китайские автомобили справляются с русскими морозами, раскрыл эксперт

Большинство китайских автомобилей неплохо работают при низких температурах, но есть нюансы, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Дело в том, что часть китайских автомобилей приходит в Россию по параллельному импорту и не адаптированы к местным погодным условиям. Особенно пагубны для них перепады температур. Чтобы избежать проблем, следует контролировать состояние трубопроводов, электрики и пластиковых деталей.

Насторожить должны и бренды, недавно вышедшие на российский рынок. Часто они лишь прощупывают почву и не вкладываются в адаптацию.

«Только после появления очевидного спроса они начинают процессы доводки», — цитируют специалиста РИА Новости.

Если же бренд давно присутствует в России, особых проблем быть не должно — китайцы уже адаптировали свою продукцию и при необходимости быстро вносят изменения как в детали, так и в сборочный процесс, заключил Егор Васильев.