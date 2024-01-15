Общество

Пожилую псковичку подозревают в фиктивной регистрации группы иностранцев

Пожилую жительницу Псковского района подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ноябре на территории одной из деревень Псковского района местная жительница, женщина 1954 года рождения, фиктивно зарегистрировала группу граждан Республики Узбекистан, а также гражданку Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.