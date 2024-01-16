Общество

Процедуру проставления в паспорте отметок о детях упростят в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру проставления в паспорте РФ отметок о детях, достигших 14-летнего возраста, чтобы граждане могли делать это без предоставления бумажных документов и справок. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека, которое состоялось в декабре прошлого года.

Так, правительству поручено «рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих проставление в паспорте гражданина Российской Федерации отметок о детях, достигших 14-летнего возраста», в том числе с использованием портала государственных услуг, пишут РИА Новости.

Кроме того, президент поручил кабинету министров «принять меры по упрощению процедур, связанных с проставлением такой отметки, в целях исключения необходимости представления гражданами документов и справок на бумажном носителе».

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля.