Общество

В школу по прописке

Дети имеют право ходить в школу по месту регистрации или вдали от него. Однако в последнем случае есть одно «но» — наличие свободных мест, которыми может похвастаться далеко не каждое учреждение. В попытках пробраться в заветную образовательную организацию родители порой доходят до крайностей, придумывая различные ухищрения, вплоть до уголовно наказуемых деяний.

Псковская Лента Новостей выяснила, как легально отправить ребёнка на учёбу, кто имеет преимущества и льготы, что грозит за поддельную прописку, и каких правил советуют придерживаться психологи.

«Оформите за вознаграждение»

Чаще всего вопрос выбора школы стоит перед родителями первоклассников, желающими для своего малыша только самого лучшего. Многие жаждут зачисления в новые, современные школы с хорошим оборудованием и желательно с углубленным изучением чего-нибудь.

Законом установлен порядок приёма заявлений от учащихся. В первую очередь, претендовать на зачисление могут дети, официально проживающие на закрепленной за учебным заведением территории. После того, как распределены по классам ребята с пропиской, рассматривают всех остальных. К тому моменту мест может не остаться, так как школьные стены не в силах вместить всех желающих.

С аналогичной проблемой порой сталкиваются и псковичи, дети которых уже ходят в школу, но вынуждены её сменить по причине переезда в другой микрорайон. Пробиться в нужную организацию, да еще в середине учебного года весьма непросто.

Так, в одном из псковских пабликов недавно появилось сообщение от горожанки, переехавшей в деревню Борисовичи. Она хотела перевести ребёнка в одну из ближайших городских школ, где ей отказали по причине нехватки мест. Отсутствие прописки оказалось не в её пользу. Вариант со школой, которая закреплена за данной территорий, женщина не рассматривает, в связи с чем придумала иной способ отправить своего ребёнка учиться туда, куда нужно. Она поинтересовалась у пользователей, не может ли кто-то сделать ей и сыну временную регистрацию в обмен за вознаграждение. В приоритете у горожанки — 25 и 26 лицеи (Псковский педагогический комплекс — прим. ред.), Псковская инженерная лингвистическая гимназия и 24-я школа.

Один из подписчиков сообщества совершенно справедливо заметил, что данный вопрос тянет на статью 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За фиктивную регистрацию гражданина РФ, иностранца или лица без гражданства установлена уголовная ответственность. Максимальное наказание по указанной статье предполагает лишение свободы на срок до трёх лет, но можно отделаться штрафом — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области подтвердили, что за такие действия придётся отвечать по закону, и пояснили, какая регистрация будет считаться фиктивной. Например, если человек предоставит заведомо недостоверные сведения или документы, зарегистрируется в жилом помещении без намерения там пребывать и проживать, либо без намерения принимающей стороны предоставлять жильё для таких целей.

Как показывает практика, обычно в поле зрения правоохранителей по данной статье попадают иностранцы и незаконно зарегистрировавшие их россияне. «Позвонил дальний знакомый и слёзно просит помочь ему с необходимой для работы «пропиской». Отчего бы не выручить иностранного гражданина, тем более, что жить с вами он не будет, а за помощь предлагает «пару тысяч»», - привели распространённую схему в управлении по вопросам миграции областного УМВД.

Однако и родители, которые согласятся на подобные махинации ради зачисления ребёнка в школу по фальшивой прописке, могут оказаться вне закона. Кроме того, использование подложных документов, коим и будет являться поддельная регистрация, карается по статье 327 УК РФ.

Не резиновые

Почему некоторых горожан не пугает перспектива крупного штрафа и наличия судимости, которая может серьёзно сказаться на дальнейшей жизни? Всё просто — мест в школах действительно не хватает, а детям нужно где-то учиться. Причём желательно недалеко от дома и в престижном заведении.

Подписчики паблика, где был размещён пост с просьбой оформить регистрацию на Дальнем Завеличье, подтвердили, что местные образовательные организации забиты до отказа. В некоторых случаях могут отказать даже при наличии прописки, особенно если она временная — желающих провернуть «рабочую схему» немало, и все об этом знают.

«Несправедливо и очень горестно, когда во дворе есть школа, а тебя отправляют чёрт знает куда», - озвучили общую боль люди, проживающие в тех краях. Граждане сетуют, что за городом строят огромные жилые микрорайоны, а достаточного количества школ и садов там нет. Взять, хотя бы, ситуацию с Псковской инженерной лингвистической гимназией, которая находится на территории района, но стоит на балансе города. Жители новостроек, расположенных поблизости, не пользуются приоритетным правом зачисления туда по причине отсутствия городской прописки.

Небольшой шанс попасть в школу, к которой нет прикрепления, всё же есть. «В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест», - пояснили в администрации города Пскова в ответе на официальный запрос ПЛН. Таким образом, если каким-то чудом места окажутся, ребёнка могут зачислить вне зависимости от регистрации.

Для перевода ребенка в другую школу в случае переезда родителям, либо законным представителям, рекомендуют сперва узнать в выбранном образовательном учреждении о его загруженности. При отсутствии мест можно обратиться в управление образования администрации города Пскова для определения другой принимающей организации из числа муниципальных:

в приёмные дни — в понедельник с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, четверг – с 14:00 до 17:00;

по телефонам: 29-04-69, 29-04-75, 29-04-76.

В администрации города сообщили, что в настоящее время ни в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, ни в Псковском педагогическом комплексе, ни в средней общеобразовательной школе № 24 имени Л.И. Малякова свободных мест нет. Именно эти учреждения интересовали переехавшую в Борисовичи псковичку.

Ни для кого не секрет, что сегодня наиболее загружены именно школы на Завеличье и Запсковье — в микрорайонах, в окрестностях которых ведётся активная застройка. «С целью создания дополнительных мест для обучающихся ведется работа по строительству новых образовательных учреждений. В 2023 году введена в эксплуатацию МБОУ «Гимназия № 29». В настоящее время ведется строительство школ на улице Киселева и улице Инженерной», - проинформировали городские власти.

По их данным, строительство новых школ позволит частично разгрузить вторую смену, а также существенно повысить доступность качественного школьного образования во второй половине дня, «так как появится возможность в полном объеме организовать внеурочную деятельность в рамках ФГОС общего образования, организовать обучение по дополнительным образовательным программам».

В 2023-2024 учебном году во вторую смену обучаются дети в 19 школах Пскова. По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся во второй половине дня уменьшилось более чем на 800 человек.

На льготных условиях

Что делать в случае, если отказали принять даже во вторую смену, а преимуществ на зачисление в виде проживания на территории, закрепленной за образовательным учреждением, не имеется? Возможно, получится перевести ребёнка в школу, где уже учатся его брат или сестра — данный фактор тоже учитывается.

Кроме того, для некоторых категорий граждан установлены льготы при приёме в учебные заведения. Их имеют:

военнослужащие;

сотрудники полиции, УФСИН, УФССП, МЧС, сотрудники таможни;

сотрудники прокуратуры, судьи, сотрудники следственного комитета;

граждане, призванные на военную службу по мобилизации;

дети из семей граждан, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе СВО.

Кстати, при зачислении в детский сад установлены аналогичные категории льготников, а также в приоритете - многодетные семьи, граждане, подвергшиеся радиации, дети-инвалиды и родители-инвалиды, одинокие матери. При необходимости перевода ребенка в другое дошкольное учреждение родителям следует обратиться с личным заявлением в управление образования администрации города Пскова.

При зачислении в детсад действуют аналогичные правила - преимущественное право имеют дети, проживающие на территории, закрепленной за организацией, и те, у кого там же обучаются брат и (или) сестра.

Если какие-либо льготы, преимущества и места в выбранном учреждении отсутствуют, предстоит запастись терпением и поискать менее загруженную школу или детский сад. Только такой способ устроить ребёнка будет законным.

Гармоничная атмосфера

Как сделать правильный выбор и отправить детей в хорошую образовательную организацию? Специалисты рекомендуют для начала определить уровень интеллектуального развития ребенка, эмоциональной зрелости, оценить мотивацию к учёбе и состояние здоровья.

«В настоящее время очень много разных школ: общеобразовательные, специализированные с углубленным изучением различных иностранных языков и иных предметов, школы-лицеи, школы-гимназии. Перед тем, как отправлять ребёнка в конкретную школу, нужно понять, способен ли он там учиться, справляться с нагрузкой, с учебным процессом. Есть ли у него вообще желание учиться в такой школе», - пояснила практикующий психолог Олеся Бабурина.

Она советует обратить внимание на многие немаловажные нюансы: какая атмосфера царит в образовательном учреждении, какие отзывы о нём оставляют родители и сами учащиеся, если нужна группа продленного дня — организовано ли там питание, есть ли дополнительные занятия, секции и кружки, как организована охрана школы.

При этом психолог рекомендует по возможности выбирать школу или сад рядом с домом, чтобы не тратить много времени на переезды. Особенно это касается младших школьников. «Важно понимать, удобно ли будет родителю и ребенку постоянно пользоваться транспортом. Каждое утро ездить в какой-то другой район или другую часть города очень скоро надоест, даже если там находится самая лучшая школа или детский сад. Это действительно большая нагрузка», - подчеркнула психолог. Близость к дому важна и с точки зрения безопасности ребёнка, которому, возможно, предстоит самостоятельно добираться домой после уроков или по окончании второй смены.

Олеся Бабурина констатировала, что в современном мире очень сложно спланировать жизнь сразу на весь период обучения ребёнка в школе. Ситуация в семье может измениться, сам ребенок с возрастом тоже меняется, поэтому стоит присматривать такое учреждение, где ему будет хорошо и комфортно хотя бы на период начальной школы, на протяжении трёх-четырёх лет. «А после уже можно будет смотреть по его желаниям и способностям. И очень важно помнить, что первый класс — это колоссальный стресс для ребенка. Необходимо, чтобы в семье была очень хорошая, гармоничная атмосфера, тогда и с учёбой не должно быть никаких проблем», - по мнению психолога, в первую очередь стоит держать руку на пульсе именно родителям будущих первоклашек. Но и к выбору места учёбы старшеклассников следует относиться серьёзно, особенно при необходимости переезда.

Оформить фальшивую прописку нетрудно, при этом высоки риски нажить себе проблем в случае раскрытия подлога. Прежде, чем пускаться во все тяжкие, стоит взвесить все за и против. Нужен ли вашему ребёнку родитель с судимостью? Хочет ли чадо посещать именно это учреждение, потянет ли нагрузку? Возможно, поблизости есть другая школа, не такая популярная, но дающая аналогичный уровень образования. Или школьник хочет ходить в ту, где остались его друзья — такой вариант тоже стоит рассматривать. К тому же, некоторые заведения практикуют организацию подвоза учеников из дальних микрорайонов.

Ульяна Лаблюк