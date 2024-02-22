Общество

Tele2 увеличила число базовых станций в Псковской области на 12%

Tele2 подвела итоги технического развития в Псковской области в 2023 году. За отчетный период компания увеличила число базовых станций на 12%. Оператор обеспечил связью и мобильным интернетом жителей в 23 малых населенных пунктах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Tele2

Tele2 в 2023 году непрерывно вела работы по повышению пропускной способности и расширению сети в Пскове и в районах области: специалисты модернизировали оборудование и устанавливали новое. По итогам 2023 года оператор увеличил инфраструктуру в регионе на 12%.

В Пскове компания улучшила мобильный интернет в крупных жилых районах. В частности, работы провели в 1-м микрорайоне, а также в историческом районе - на Старом Запсковье. Кроме того, модернизировали сеть в Невеле, в деревне Писковичи Псковского района, на территории садового товарищества «Горицкая волость» в Великолукском районе.

В 20 населенных пунктах, в которых проживает менее 500 человек, связь Tele2 появилась благодаря федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В 2023 году в программу попали такие деревни, как Кулье, Чернецово, Станки, Бор, Духново, Сосонка, Дубишно, Сорокино, Крутец, Вяз, Горожане, Окни, Скугры, Влазово, Захарино, Стеревнево, Слепнево, Каськово, Партизанская, Дуловка. Программу УЦН 2.0 реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Оператор Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение, планирует архитектуру сети.

Tele2 также реализует федеральную программу «Малые населённые пункты», в которую попадают поселки с численностью от 500 до 2000 человек. В частности, оператор обеспечил широкополосным доступом в интернет жителей в деревнях Торошино и Выбор, а также в селе Ляды. По итогам 2023 года Tele2 покрывает сетями 4G 91,5% населения Псковской области, сетями 3G – 84,1%, а 2G – 92,2% жителей.

«Работа инженеров Tele2 позволила жителям малых деревень Псковской области получить доступ к различным цифровым сервисам. Теперь они могут общаться с близкими, пользоваться образовательными и финансовыми услугами. Мы также регулярно улучшаем действующую сеть в городах, чтобы сохранить высокое качество предоставляемых услуг», - отметил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

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