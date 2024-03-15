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Общество

Капитальный ремонт завершили в региональном Центре молодежи

16.03.2024 10:41|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда по Пскову посетил отремонтированные помещения, где разместится областной Центр молодежи. Работы проводились при федеральной поддержке по проекту «Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

О проведении капитального ремонта помещений губернатору доложил гендиректор подрядной организации Иван Мешков: «Объект завершили, основные работы закончены на 100%. В помещениях расставлена мебель, порядок мы везде навели».

На первом этаже расположатся Центр молодежи и общественных инициатив и региональное отделение «Движения первых». Большие просторные холлы планируется насытить визуальными элементами, соответствующими федеральным правилам оформления. Ряд кабинетов отведен для комитета по молодежной политике Псковской области.

 

«Все красиво, удобно и функционально», — обратил внимание врио председателя комитета Дмитрий Яковлев.

На втором этаже Михаил Ведерников осмотрел конференц-зал, зоны коворкинга. Здесь же обустроен актовый зал на 250 человек с комплектом светового, звукового оборудования. Дмитрий Яковлев заметил, что размещаться люди могут в двух форматах — на стульях и на пуфах, а информацию, видеоролики и другой визуальный материал будет демонстрироваться на специализированном светодиодном экране.

Единовременно в Центре молодежи могут находиться до 400 человек. «Здесь есть все необходимое для проведения мероприятий», — заметил руководитель профильного комитета.

Михаил Ведерников по итогам осмотра поблагодарил руководство подрядной организации за завершение ремонтных работ и отметил их высокое качество. «Выглядит все здорово. Приглашайте на мероприятия», — обратился губернатор к представителям комитета по молодежной политике.

Напомним, что в 2022 году Псковская область прошла конкурсный отбор на реализацию в программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». Помимо средств на капитальный ремонт помещений для размещения в них регионального Центра молодежи, регион получил федеральное финансирование на проведение молодежных мероприятий.

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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