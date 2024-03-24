Общество

Терапевт предостерегла от опасной для здоровья весенней привычки

К чему может привести слишком ранний отказ от ношения головного убора весной, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Она уточнила, в каком случае ходить без шапки особенно опасно, пишет радио Sputnik.

Весеннее солнце создает обманчивое ощущение тепла, и многие люди перестают носить шапки. Привычка ходить с непокрытой головой при плюсовой, но все еще достаточно низкой температуре воздуха опасна для здоровья, предупредила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа. Особенно рискованно это делать в тех случаях, когда волосы не успевают полностью высохнуть после душа, отметила она.

«На голове нет никакого защитного слоя, который мог бы уберечь нас от перепада температур, нет подкожного жира. Только волосы. А они во влажном состоянии еще быстрее понижают температуру прилегающих тканей», – пояснила Людмила Лапа.

Весной отказ от головных уборов зачастую ведет к обострению различных инфекционных заболеваний, продолжила она.

«Тут же охлаждаются слизистые оболочки носа и горла, гайморовы пазухи. Возникает опасность развития простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ, гайморита. В таких условиях могут обостриться все хронические инфекции, активизироваться все патогены, которые постоянно живут с нами. В том числе возбудители тяжелых заболеваний, таких как менингит», – предупредила Людмила Лапа.

Конечно, многое зависит от состояния организма, добавила терапевт.

«Очень важно, в порядке ли иммунная система, есть ли у нас какие-то хронические воспаления и инфекции. Если их нет, то мы с вами можем спокойно перенести переохлаждение. И даже если мы начали замерзать и почувствовали это, тут же надели шапку или хотя бы капюшон, и все будет нормально. То есть шапку нужно всегда носить с собой», – посоветовала Людмила Лапа.

Выходить на улицу с мокрой головой без опасности подвергнуться переохлаждению можно только при температуре 24 градуса, заключила врач.