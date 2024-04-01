Общество

Росмолодежь открыла прием заявок на первый сезон грантового конкурса в 2024 году

Федеральное агентство по делам молодежи запустило новый сезон конкурса «Росмолодежь. Гранты» в понедельник, 1 апреля. Его участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 1 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Принять участие в конкурсе может молодежь Российской Федерации, в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), представив заявки по 1 из 18 направлений поддержки. Прием заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России»: grants.myrosmol.ru. Подать заявку можно до 30 апреля.

Отметим, в 2023 году в Псковскую область по итогам конкурсов от Росмолодежи удалось привлечь порядка 19 млн рублей.

С полными правилами конкурса можно ознакомиться в объявлении о проведении конкурса на официальном сайте Федерального агентства по делам молодежи и в ФГАИС «Молодежь России».